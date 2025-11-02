Уголовное дело против Дудя* начнут рассматривать в Москве 7 ноября

Мировой судья Басманного района столицы назначил на 7 ноября предварительное слушание по уголовному делу в отношении журналиста Юрия Дудя*. Об этом следует из материалов дела.

Как передаёт РИА «Новости», несмотря на два административных наказания в течение года за нарушение порядка деятельности иностранного агента, Дудь* продолжил распространять материалы в мессенджерах без обязательной маркировки. Уголовное дело возбуждено за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Ранее в пресс-службе столичного надзорного ведомства информировали, что Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Юрия Дудя* и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу. Ему вменяется нарушение ч. 2 ст. 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По версии следствия, Дудь*, будучи признанным иноагентом, дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности, но продолжал распространять материалы без соответствующей маркировки.

* Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом.