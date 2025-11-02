Лодка с людьми перевернулась на Оби в Новосибирской области, один человек погиб

В Новосибирской области лодка с четырьмя людьми перевернулась в водах реки Оби. В результате происшествия один человек погиб, а двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, 1 ноября 2025 года маломерное судно с четырьмя людьми на борту перевернулось во время движения по реке Обь в районе Ингалинской протоки Болотнинского района. В результате инцидента все находящиеся в лодке люди оказались в воде. Как установили следователи, один человек погиб, ещё одному удалось спастись без серьёзных последствий для здоровья, а местонахождение двоих в настоящее время остаётся неизвестным.

Экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию для установления местонахождения пропавших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Следователи работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на реке Нил в Египте произошло возгорание на туристическом лайнере, перевозившем 200 человек. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Предполагаемая причина – короткое замыкание на кухне. Судно было экстренно пришвартовано у города Эсна, где началась эвакуация 220 пассажиров, оставивших свой багаж на борту.