Звезда «Гарри Поттера» откровенно рассказала, почему завела аккаунт на Onlyfans

Актриса Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун — подружки Рона Уизли в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка», рассказала, что решила сменить профессию и попробовать себя на сайте для взрослых, так как не смогла найти себя в большом кино. Об этом она призналась в интервью Daily Mail.

После выхода из киносаги актрисе не удалось закрепиться в большом кино, и мать четверых детей решила искать альтернативный источник дохода. По словам Кейв, идею открыть аккаунт ей подсказала подруга — та обратила внимание, что поклонники в сети часто восхищаются длинными волосами актрисы.

«Я потратила много времени, пытаясь совмещать актёрскую и писательскую работу, и поняла, что должна заняться чем-то другим. Я пошла выпить с подругой, и мы обсудили реакцию на мои волосы… И она предложила мне создать аккаунт», — рассказала Джесси.

Актриса подчеркнула, что не публикует откровенные фото или видео: её контент рассчитан на аудиторию с фетишем на длинные волосы. При этом, как призналась Кейв, большую часть времени она тратит на то, чтобы вежливо отклонять слишком смелые запросы.

Ранее Life.ru сообщал, что актриса Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун в «Гарри Поттере», создала страницу на OnlyFans для контента о длинных волосах. 37-летняя звезда подчеркнула, что будет публиковать «нишевый фетиш-контент» без откровенных материалов, сосредоточившись на эстетике ухода за волосами. Кейв пообещала подписчикам «чувственные вещи с волосами», но исключила традиционные формы взрослого контента.