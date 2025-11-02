В трёх ключевых аэропортах юга России зафиксированы массовые задержки рейсов из-за ночных ограничений на полёты. В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика задерживаются 48 рейсов различных авиакомпаний.

Ограничения на приём и выпуск самолётов действовали с вечера 1 ноября до утра 2 ноября, что вызвало нарушения расписания как внутренних, так и международных рейсов. В Сочи отменён один рейс компании «Азимут» из Пензы, а в Краснодаре — рейс «Ютэйр» из Москвы.

Ранее сообщалось, что произошёл инцидент вблизи станции Остряково в Крыму, который привёл к задержкам движения поездов. Надзорное ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров, оказавшихся в ситуации вынужденного ожидания, и предупредило о принятии мер реагирования в случае их нарушения.