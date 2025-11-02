Боец «Ахмата» вызвал огонь на себя и спас пятерых сослуживцев от удара дрона ВСУ

Боец батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с позывным Кот проявил героизм на Харьковском направлении, приняв на себя удар оптоволоконного дрона ВСУ. Таким образом он спас пятерых сослуживцев, рассказали его товарищи из состава группировки войск «Север».

По словам бойца с позывным Мужик, подразделение двигалось на автомобиле, когда в них полетел беспилотник.

«Когда прилетел FPV, мы, конечно же, ничего не поняли сначала. Шесть человек нас было, к сожалению, одного потеряли – позывной Кот у него был», — сообщил он в беседе с РИА «Новости».

Как уточнили сослуживцы, противник использовал оптоволоконный дрон, на который не действуют средства радиоэлектронной борьбы. Основной удар пришёлся на переднюю часть машины, где находился Кот. Он успел предупредить остальных о приближении беспилотника и, когда понял, что тот летит в авто, подался вперёд, прикрыв бойцов собой.

Товарищи отметили, что погибший всегда проявлял инициативу, отличался добротой и дисциплиной. У бойца осталась бабушка, которая его воспитала.

Ранее Life.ru рассказывал, как российский солдат во время штурма села Каменское в одиночку уничтожил две огневые точки противника со своим РПГ-7. В тот день ВС РФ не смогли остановить ни НАТОвские кассетные боеприпасы, ни бетонные укрепления ВСУ.