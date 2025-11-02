Житель Подмосковья взыскал 30 тысяч рублей за укус корги

Житель подмосковного Щёлкова через суд взыскал компенсацию за физические и моральные страдания, причинённые укусом собаки. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела, оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости».

Мужчина был укушен за ногу метисом корги во время прогулки по территории садового товарищества. После инцидента пострадавший прошёл месячный курс лечения, включавший прививки от бешенства и столбняка, а также жаловался на кошмары и ухудшение здоровья.

Изначально требуя 100 тысяч рублей компенсации, истец смог доказать в Таганском суде Москвы факт причинения вреда, однако суд удовлетворил иск частично, взыскав с владельца собаки 30 тысяч рублей и обязав его оплатить судебные издержки.

