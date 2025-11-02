В Черниговской области подверглись ударам позиции военной техники, пункты сосредоточения резервов и радиолокационные посты ВСУ. Соответствующую информацию предоставил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

Он заявил, что поражены позиции техники, базы пополнения и радиолокационные станции в населённых пунктах Черниговской области, включая Нежин, Мену и Синявку. По словам Лебедева, ударам подверглись перечисленные объекты военной инфраструктуры.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные нанесли существенный ущерб по военной и инфраструктурной базе Украины. Поражены сборочный цех оборонного предприятия, объекты нефтепереработки и транспортные узлы ВСУ. Удары также были нанесены по логистическим маршрутам и объектам топливно-энергетического комплекса, используемым для обеспечения действий украинской армии.