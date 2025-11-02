Врач рассказала, как проблемы со зрением влияют на здоровье психики

Нарушения зрения сказываются не только на физическом состоянии, но и на психике, ухудшая качество жизни. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-офтальмолог Айгуль Отхозория.

По словам специалиста, тяжёлые нарушения зрения сопряжены с одиночеством, социальной изоляцией, тревогой и страхом. У людей 65+ риск выраженной социальной изоляции удваивается, а у молодых — вероятность серьёзной тревожности или депрессии почти в пять раз выше, чем у пожилых.

Чаще об этом сообщали респонденты 26–35 и 36–45 лет. Те, чья деятельность связана с компьютером, немного чаще среднего (60%) отмечали влияние нагрузки на эмоции.

«Зрение – это не просто функция, способность видеть окружающий мир, это одна из основ внутреннего равновесия человека. Когда нет проблем со здоровьем глаз и жалоб на остроту зрения, мы чувствуем спокойствие и эмоциональную стабильность, можем уверенно смотреть в будущее и идти к своим целям», — отметила врач.

Поддерживайте влажность воздуха 40–60%, избегайте прямого обдува, оптимизируйте рабочее место. Проходите профилактику не реже раза в год и при первых тревожных симптомах обращайтесь к врачу — ранняя коррекция эффективнее.

Ранее врач рассказала, что при употреблении сладкого у людей может ухудшаться зрение из-за колебаний сахара в крови. Такие симптомы проявляются в течение часа после еды и могут задерживаться на несколько часов.