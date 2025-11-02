Ульянов назвал сроки восстановления ЛЭП для снабжения ЗАЭС

Завершение ремонта линии «Феросплавная-1», необходимой для электроснабжения ЗАЭС, запланировано на середину ноября. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Что касается линии «Феросплавная-1», то ремонтные работы на ней ещё не завершены. По всем признакам это произойдёт примерно в середине ноября», — отметил Ульянов в беседе с РИА «Новости».

Напомним, что уже начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС. Как ранее подчёркивали в МАГАТЭ, никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации на атомном объекте.