2 ноября, 07:25

Ульянов назвал сроки восстановления ЛЭП для снабжения ЗАЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tonton

Завершение ремонта линии «Феросплавная-1», необходимой для электроснабжения ЗАЭС, запланировано на середину ноября. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Что касается линии «Феросплавная-1», то ремонтные работы на ней ещё не завершены. По всем признакам это произойдёт примерно в середине ноября», отметил Ульянов в беседе с РИА «Новости».

Глава «Росатома» заявил о переговорах по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС

Напомним, что уже начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС. Как ранее подчёркивали в МАГАТЭ, никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации на атомном объекте.

