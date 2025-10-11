Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

11 октября, 10:25

Глава «Росатома» заявил о переговорах по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил о потенциальной возможности восстановления внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что переговоры по данному вопросу активно продолжаются, включая дипломатическое взаимодействие с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Конечно, его можно будет восстановить. Об этом ведутся переговоры, в том числе с участием Гросси»,цитирует Лихачёва РИА «Новости».

Напомним, что ситуация на ЗАЭС не вызывает озабоченности в плане ядерной безопасности. Уже начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС. Как ранее подчёркивали в МАГАТЭ, никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации на атомном объекте.

Полина Никифорова
