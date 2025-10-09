Начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начались работы по восстановлению внешних линий электропередачи. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ пояснил, что процесс восстановления энергоснабжения был запущен после многочисленных контактов с российской и украинской сторонами в течение последних недель. Он отметил, что хотя для полного восстановления сетевого соединения потребуется время, обе стороны проявили конструктивный подход к решению данного вопроса. Гросси подчеркнул, что никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации на атомном объекте.

«Был запущен процесс, направленный на восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС. Это произошло после многочисленных контактов с обеими сторонами в последние недели, направленных на решение проблемы», — указано в сообщении МАГАТЭ.

Агентство организовало переговорный процесс для создания необходимых условий безопасности, позволяющих провести ремонтные работы на повреждённых участках энергетической инфраструктуры. Речь идёт о восстановлении высоковольтной линии Днепровская и ЛЭП Ферросплавная-1, которые находятся по разные стороны линии боевого соприкосновения. Напомним, что 23 сентября станция лишилась внешнего электроснабжения.

Ранее сообщалось, что ситуация на ЗАЭС не вызывает озабоченности в плане ядерной безопасности. По этой причине Глава «Росатома» Алексей Лихачёв выступил с заявлением, призванным снять общественное напряжение вокруг атомной электростанции.