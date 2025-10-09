Валдайский форум
В «Росатоме» оценили вероятность ядерной угрозы на ЗАЭС

Лихачев: Ситуация на ЗАЭС не вызывает озабоченности в плане ядерной безопасности

Обложка © ЗАЭС Официально

Глава «Росатома» Алексей Лихачев выступил с заявлением, призванным снять общественное напряжение вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В эксклюзивном комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live» руководитель госкорпорации утвердительно сообщил, что текущая обстановка на объекте не порождает каких-либо тревог в контексте ядерной безопасности.

«В данный момент ситуация на ЗАЭС не вызывает озабоченности с точки зрения ядерной безопасности», — высказался Личачёв.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с властями России и Украины предложения по восстановлению подачи электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, ситуация с ядерной безопасностью на объекте остаётся нестабильной, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

