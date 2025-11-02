Создателю телеграм-бота Userbox Игорю Морозкину грозит до 10 лет колонии

Владельцу телеграм-бота Userboxa Игорю Морозкину грозит до десяти лет лишения свободы по уголовному делу о нарушении правил обработки информации. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Согласно официальной информации, Морозкин был задержан по частям 5 и 6 статьи 272.1 Уголовного кодекса РФ. Он замешан в незаконном распространении крупных объёмов персональных данных российских граждан. Санкция части 5 данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с возможным дополнительным штрафом в размере до 3 миллионов рублей. Часть 6 статьи предполагает менее строгое наказание — до 5 лет лишения свободы со штрафом до 700 тысяч рублей.

В настоящее время следственные органы решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. От этого решения будет зависеть, останется ли подозреваемый под стражей на период расследования дела.

Напомним, что в России был задержан создатель Telegram-бота User Box, который занимался предоставлением услуг по поиску личной информации. 25-летний Игорь Морозкин был доставлен в отдел полиции после проведения обысков в его квартире. Бот позволял получать персональные данные пользователей по различным параметрам, включая фотографии, номера телефонов, сведения об автомобилях, ФИО, адреса электронной почты и профили в социальных сетях.