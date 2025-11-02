Онколог назвал отличия в симптомах рака лёгких у мужчин и женщин

Симптомы рака лёгких у пациентов мужского и женского пола нередко различаются. У женщин чаще возникают боли в груди, спине, плечах и шее, у мужчин — кашель, кровохарканье и инфекции дыхательных путей. Об этом «Газете.ru» рассказал торакальный хирург, онколог высшей категории Андрей Нефёдов.

Разница связана с типами опухолей, характерными для каждого пола. У женщин значительно чаще встречается аденокарцинома, тогда как у мужчин — плоскоклеточный и мелкоклеточный рак, пояснил эксперт.

При плоскоклеточном и мелкоклеточном вариантах опухоли обычно растут вблизи или внутри крупных дыхательных путей. Поэтому у мужчин чаще наблюдаются кашель, кровотечение из дыхательных путей и присоединение инфекций.

«При аденокарциноме опухоли чаще растут на внешних краях легких, что приводит к боли в груди, спине и плечах, дискомфорту в шее», – объяснил врач.

По его словам, проявления рака лёгких неспецифичны: аналогичные жалобы встречаются при пневмонии, хроническом бронхите, астме и туберкулёзе. Кроме того, болезнь часто долго протекает бессимптомно, и явные признаки нередко указывают на поздние стадии процесса. Регулярные обследования и своевременное обращение к специалистам остаются ключевыми для раннего выявления.

Ранее в Британии женщина накануне своей свадьбы обнаружила у себя рак крови, обратив внимание на боль в плече. Сперва она списала это на утомление, однако визит к врачу обернулся для неё шоком.