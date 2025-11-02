Ида Галич поделилась впечатлениями от работы над озвучкой героя в мультфильме «Финник-2»

Телеведущая Ида Галич поделилась впечатлениями о работе над мультфильмом «Финник-2», где вновь озвучила маму Кристины. Героиня ей понравилось ещё в первой части, рассказала она Кино Mail.

Её персонаж приглянулся ей ещё в первой части — за «голод» до жизни и перемен, который стремилась передать интонациями. По её словам, «Финник 2» — редкий случай, когда мультфильм одновременно может быть смешным для взрослых и по-настоящему увлекательным для детей.

Артистка призналась, что от процесса она получает большое удовольствие, а больше всего её привлекает возможность примерить на себя жизнь мультяшки. Галич надеется, что однажды ей доверят озвучить героя какого-то крупного мультфильма.

«Возможность примерить на себя жизнь другого персонажа, побывать в другом мире, сделать что-то необычное для себя. Особенно нравится озвучивать мультяшных персонажей. Мечтаю получить большую роль в мультфильме и полностью отдать себя герою», — сказала она.

Ранее Life.ru рассказывал, что режиссёр Сарик Андреасян собирается взяться за экранизацию мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». Сценарий он напишет вместе со своим братом. Проект задумывается как полнометражный игровой фильм.