2 ноября, 08:14

Родителям объяснили, почему изучение английского с пелёнок совершенно бесполезно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Раннее изучение иностранного языка, особенно до трёх лет, нередко оказывается бесполезным и способно замедлить развитие речи у детей. Об этом «Газете.ru» рассказала эксперт по раннему развитию Марина Май.

По словам специалиста, до трёх лет мозг занят формированием родной речи — основы мышления и понимания мира. Одновременное знакомство с двумя языками заставляет распределять ресурсы и может тормозить оба направления, из-за чего дети позже начинают говорить, путают коды, упрощают фразы.

Яркие «apple» и «dog» — чаще подражание без осмысления. Без практики такие слова быстро исчезают. Исключение — билингвальные семьи, где процесс дольше и сложнее, но естественен.

«Дети до трёх лет учатся через эмоции и ощущение безопасности. Когда занятия с иностранным языком превращаются в «уроки» не по возрасту, где от них ждут результата — это стресс. Ему нужно не заучивать, а проживать — играть, фантазировать, слушать, двигаться», — сказала эксперт.

Начинать знакомство с английским, по словам Май, стоит, когда ребёнок уверенно понимает и говорит на родном языке. У прошедших программы раннего развития это возможно к 3 годам, иначе оптимально — в 4–5 лет: тогда обучение становится игрой с реальным результатом, а не нагрузкой.

Ранее в России призвали ввести в школах 12-летнее обучение. По словам замсекретаря ОП РФ Гриба, с каждым годом программа становится всё сложнее, а её по-прежнему приходится умещать в 11 классов.

