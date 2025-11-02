Россия и США
2 ноября, 08:29

В России официально учреждён День сварщика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Правительство России утвердило новый профессиональный праздник — День сварщика, который теперь будет отмечаться ежегодно в последнюю пятницу мая. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков», — уточнили в правительстве.

Инициаторами учреждения праздника выступили представители Национального агентства контроля сварки и ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Минпромторгу поручено до 1 декабря 2025 года закрепить принятое решение нормативным актом. Ранее этот день отмечался неофициально с 1990-х годов, став традицией в профессиональной среде.

2 ноября православные россияне отмечают Артемьев день
Ранее Life.ru писал, что правительство России учредило новый профессиональный праздник — День работника суда, который будет отмечаться ежегодно 5 ноября. Дата празднования приурочена к указу императора Петра I «О форме суда» от 1723 года, установившему порядок рассмотрения дел судами.

