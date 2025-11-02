Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

2 ноября, 08:40

Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sandor Szmutko

Французский люксовый бренд Christian Dior продлил юридическую защиту своей интеллектуальной собственности в России, зарегистрировав товарный знак до 2034 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Компания «Кристиан Диор Кутюр» подала заявку 1 августа 2024 года, и ведомство утвердило регистрацию для использования в сегментах одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров. При этом вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева ранее заявляла, что физическое возвращение бутиков бренда в Россию не ожидается в ближайшие 5-7 лет, что свидетельствует о стратегическом сохранении прав на рынок без возобновления прямой коммерческой деятельности.

Ранее сообщалось, что люксовые бренды Christian Dior и Rolex зарегистрировали новые товарные знаки в России. Французский модный дом Dior получил патент на ювелирные изделия коллекции Bois de Rose, заявка на который находилась на рассмотрении с августа 2024 года. При этом отмечается, что компания сохраняет аренду четырёх торговых точек в Москве, несмотря на закрытие бутиков в 2022 году.

