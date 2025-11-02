Врач рассказала о добавках для пищеварения, вызывающих острую непроходимость кишечника

Популярные добавки для пищеварения — семена чиа и псиллиум — при неправильном употреблении способны привести к острой кишечной непроходимости. Об этом «Газете.ru» сообщил хирург Дмитрий Монахов.

По словам врача, чиа и псиллиум — мощные гидрогели: при контакте с жидкостью они многократно набухают. Если не запивать их достаточным объёмом воды, волокна втягивают жидкость из содержимого кишечника, уплотняются и увеличиваются в размере.

«Это создаёт риск образования конгломератов (плотных комков) и безоаров (инородных образований из непереваренных веществ), особенно у пациентов с сужениями кишечника. Известны случаи, когда проглоченные «сухие» семена вызывали полную непроходимость», — пояснил он.

Ранние признаки — вздутие, урчание, распирание. А затем появляются схваткообразная боль, тошнота и рвота. Прекращение стула и газов, лихорадка и учащенный пульс указывают на ишемию кишки и требуют срочной госпитализации. Самолечение водой и слабительными опасно — объём растет, волокна разбухают сильнее.

