Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 08:57

Врач рассказала о добавках для пищеварения, вызывающих острую непроходимость кишечника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatjana Baibakova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatjana Baibakova

Популярные добавки для пищеварения — семена чиа и псиллиум — при неправильном употреблении способны привести к острой кишечной непроходимости. Об этом «Газете.ru» сообщил хирург Дмитрий Монахов.

По словам врача, чиа и псиллиум — мощные гидрогели: при контакте с жидкостью они многократно набухают. Если не запивать их достаточным объёмом воды, волокна втягивают жидкость из содержимого кишечника, уплотняются и увеличиваются в размере.

«Это создаёт риск образования конгломератов (плотных комков) и безоаров (инородных образований из непереваренных веществ), особенно у пациентов с сужениями кишечника. Известны случаи, когда проглоченные «сухие» семена вызывали полную непроходимость», — пояснил он.

Ранние признаки — вздутие, урчание, распирание. А затем появляются схваткообразная боль, тошнота и рвота. Прекращение стула и газов, лихорадка и учащенный пульс указывают на ишемию кишки и требуют срочной госпитализации. Самолечение водой и слабительными опасно — объём растет, волокна разбухают сильнее.

Диетолог назвал Life.ru три категории людей, которым запрещено худеть
Диетолог назвал Life.ru три категории людей, которым запрещено худеть

Ранее диетолог рассказала, что вода не обладает никакими волшебными свойствами для похудения или сжигания жира, хотя и способна нормализовать процессы пищеварения в организме. Пищу она не заменит, поскольку слишком быстро выходит из пищевода.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar