2 ноября, 08:44

Два иностранных судна повреждены при атаке БПЛА на порт Туапсе

Обложка © GigaChat

Оперативный штаб Краснодарского края проинформировал, что в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на порт Туапсе были повреждены два гражданских судна, принадлежащих иностранным государствам.

Как уточнили представители штаба в своем официальном Telegram-канале, инцидент произошел в ночь на 2 ноября, при этом было отмечено, что среди экипажей пострадавших судов никто не получил травм.

Напомним, за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали и перехватили значительное количество воздушных угроз. Всего было сбито или перехвачено 164 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Оксана Попова
