Терапевт рассказала о морском меню, которое поможет побороть осеннюю усталость

С наступлением осени многие отмечают упадок сил и снижение иммунитета из-за короткого дня и дефицита витамина D. О том, какая пища способна закрыть сезонные дефициты, газете «Известия» рассказали врач-терапевт Ирина Чикалкина и бренд-шеф Вячеслав Ким.

Эксперты советуют сделать ставку на рыбу и морепродукты, поскольку содержащиеся в них омега-3, йод, цинк и селен уменьшают воспаление, поддерживают сердце и сосуды и улучшают обмен веществ. Жирная рыба — редкий природный источник витамина D, синтез которого в холодное время падает почти на 80%. Регулярные порции лосося, скумбрии или тунца помогают компенсировать дефицит и снизить риск сезонных инфекций.

Микроэлементы из морепродуктов важны для щитовидной железы и восстановления тканей.

«Йод регулирует гормональный баланс, цинк ускоряет восстановление клеток, а селен защищает организм от стресса и свободных радикалов. Белок из рыбы легко усваивается и подходит даже для вечернего приема пищи», — уточнила Чикалкина.

Оптимальная частота — 2–3 раза в неделю. Включайте в рацион лосось, тунец, скумбрию, треску, креветки, мидии и морскую капусту. Для лёгких вечерних блюд подойдут салаты с морепродуктами и запечённая рыба с овощами.

Если тянет на роллы, шеф-повар рекомендует выбирать варианты с тунцом, лососем, авокадо или морской капустой. Важно уменьшать содержание риса и исключать жарку и сливочные соусы — они «съедают» пользу и перегружают калориями. Такое меню поможет мягко поддержать иммунитет и самочувствие в сезон короткого светового дня.

Ранее нутрициолог рассказал, чем ещё можно укрепить свой иммунитет осенью, кроме таблеток с витамином С. По его словам, чудодейственное средство искать не стоит. Куда важнее сделать свой рацион питания более разнообразным.