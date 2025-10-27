Кардиолог дала россиянам советы, которые спасут сердце осенью

С наступлением осени многие люди отмечают ухудшение самочувствия, особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-кардиолог консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского Мария Романенко в беседе с Life.ru отметила, что в осенний период россияне действительно чаще жалуются на повышенное артериальное давление.

По словам специалиста, похолодание приводит к сужению периферических сосудов, что увеличивает сопротивление кровотоку и провоцирует рост давления. Ситуацию усугубляет снижение физической активности и изменение рациона в сторону более жирной и солёной пищи.

«Из-за похолодания и плохой погоды уменьшается физическая активность, мы в целом меньше гуляем, например. А ещё в рационе становится больше жирной и солёной пищи. Всё это в совокупности может негативно сказываться на артериальном давлении», — отметила врач.

Особое внимание кардиолог уделила явлению «осенней депрессии», связанной с сокращением светового дня. Повышение уровня гормона стресса кортизола может не только влиять на эмоциональное состояние, но и провоцировать повышение артериального давления, а также обострение хронических сердечных заболеваний.

В перечень заболеваний, которые часто обостряются в осенний период, врач включила гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность и различные аритмии. Холодная погода может вызывать сужение сосудов и ухудшение кровоснабжения миокарда, а психоэмоциональные нагрузки — усугублять нарушения ритма.

Отдельно Романенко предупредила об опасности вирусных инфекций, которые способны вызывать серьёзные осложнения на сердце, включая миокардит, инфаркт миокарда и сердечную недостаточность.

«Поэтому очень важно своевременно лечить вирусные инфекции, при появлении симптомов простуды и гриппа обращаться за медицинской помощью, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и придерживаться профилактических мер, таких как вакцинация и соблюдение правил личной гигиены», — заключила она.

