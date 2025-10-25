Российские учёные установили причины опасных изменений сердца у гипертоников

Уровень фермента ренина в крови напрямую связан с возрастными изменениями сердца у пациентов с артериальной гипертензией, выяснили учёные Новгородского государственного университета. Об этом «Газете.ru» рассказали в Минобрнауки РФ, отметив, что с возрастом у людей с высоким давлением значительно увеличивается масса сердца и толщина его стенок, особенно у мужчин после 45 лет.

Исследование 120 пациентов с невылеченной гипертонией показало, что повышенный ренин провоцирует концентрическую гипертрофию миокарда — состояние, при котором сердце становится толще и плотнее. Доктор медицинских наук Виктор Вебер пояснил, что ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) играет ключевую роль в этом процессе: избыток фермента запускает цепную реакцию, приводящую к утолщению сердечных стенок и сосудов.

Эксперты подчёркивают, что для эффективного лечения гипертонии необходимо учитывать не только показатели артериального давления, но и возраст, пол пациента и уровень ренина. Такой подход позволит подбирать целенаправленную терапию, блокирующую негативное влияние фермента на сердечно-сосудистую систему.