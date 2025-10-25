Сектор Газа
25 октября, 14:33

Российские учёные установили причины опасных изменений сердца у гипертоников

Обложка © freepik

Уровень фермента ренина в крови напрямую связан с возрастными изменениями сердца у пациентов с артериальной гипертензией, выяснили учёные Новгородского государственного университета. Об этом «Газете.ru» рассказали в Минобрнауки РФ, отметив, что с возрастом у людей с высоким давлением значительно увеличивается масса сердца и толщина его стенок, особенно у мужчин после 45 лет.

10 симптомов скрытой гипертонии: Как вовремя распознать опасность и сохранить себе жизнь
Исследование 120 пациентов с невылеченной гипертонией показало, что повышенный ренин провоцирует концентрическую гипертрофию миокарда — состояние, при котором сердце становится толще и плотнее. Доктор медицинских наук Виктор Вебер пояснил, что ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) играет ключевую роль в этом процессе: избыток фермента запускает цепную реакцию, приводящую к утолщению сердечных стенок и сосудов.

Эксперты подчёркивают, что для эффективного лечения гипертонии необходимо учитывать не только показатели артериального давления, но и возраст, пол пациента и уровень ренина. Такой подход позволит подбирать целенаправленную терапию, блокирующую негативное влияние фермента на сердечно-сосудистую систему.

Врач назвал процедуры, входящие в «золотой стандарт» при проверке сердца и сосудов
Ранее врач назвала самые коварные осложнения ожирения. Так, при ожирении I степени (ИМТ 30-35) продолжительность жизни сокращается на 3-5 лет, нагрузка на сердечно-сосудистую систему провоцирует гипертонию, атеросклероз и инсульты. Тем не менее 30% россиян откладывают визит к врачу при появлении симптомов проблем с сердцем.

Борис Эльфанд
