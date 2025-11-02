Правительство дополнительно выделило более 430 млн рублей на жильё для инвалидов

Правительство Российской Федерации выделило свыше 430 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Пресс-служба правительства сообщила, что соответствующее распоряжение было подписано главой кабинета министров Михаилом Мишустиным.

«В 2025 году на обеспечение жильём отдельных категорий граждан – инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 млн рублей», — говорится в публикации.

Выделенное финансирование предназначено для реализации жилищных программ в 15 регионах страны, включая республики Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Якутия, Тыва, Чечня, Алтайский край, а также Костромскую, Курганскую, Новгородскую, Рязанскую, Самарскую, Свердловскую, Тверскую области и Еврейскую автономную область.

Дополнительные финансовые средства позволят обеспечить комфортным жильём 60 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Данная работа осуществляется в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Ранее Минтруд анонсировал, что с 1 февраля 2026 года будут увеличены выплаты и другие формы поддержки для таких категорий граждан, как инвалиды, ветераны и Герои России. Индексация будет осуществлена с учётом инфляционных процессов. Кроме того, с февраля в стране запланировано повышение социальных пособий. Так, к 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам может достигнуть 955,8 тысячи рублей.