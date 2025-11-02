Выяснилось, где в России платят зарплату свыше 150 тысяч рублей

Средний заработок в августе превысил 150 тысяч рублей в двух десятках отраслей. Наибольший доход был отмечен в секторе добычи природного газа. Об этом следует из анализа данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

В августе текущего года средняя заработная плата в России выросла до 92,9 тысячи рублей, превысив прошлогодний показатель в 82,2 тысячи рублей. Кроме того, количество отраслей с зарплатой свыше 150 тысяч рублей удвоилось, составив 24 против 12 в прошлом году.

Самые высокие зарплаты наблюдались в газодобывающей отрасли, где работники в среднем получали 327,6 тысячи рублей. За ними следовали специалисты, занимающиеся изданием программного обеспечения (216,7 тысячи рублей) и производством агрохимикатов (215,8 тысячи рублей). Также, зарплаты выше 200 тысяч рублей были у разработчиков программного обеспечения и сотрудников авиакомпаний, занимающихся пассажирскими перевозками.

Также высокие средние зарплаты (180-200 тысяч рублей) были зафиксированы в морских грузоперевозках, финансах, страховании, рыболовстве, трубопроводном транспорте и нефтедобыче. В табачной и компьютерной промышленности, добыче цветных металлов, спутниковой связи и консалтинге платили в среднем от 160 до 180 тысяч рублей. Производство нефтепродуктов, сервисные компании ТЭК и оптовая торговля информационным оборудованием предлагали от 150 до 160 тысяч рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы завила, что в России фиксируется дефицит кадров, что приводит к увеличению зарплат, которые растут быстрее уровня производительности труда. А это вызывает ускорение инфляции.