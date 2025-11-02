Психолог раскрыла триаду психологического насилия и объяснила, как выйти из игры

Популярные термины вроде фэтшейминга, газлайтинга и абьюза скрывают распространённые формы психологического насилия в парах. Об этом газете «Известия» рассказала психолог сервиса Лариса Каравайцева.

С ростом интереса к психологии профессиональные понятия вошли в обиход, и часть людей стала недооценивать проблемы за «модными» словами. Но, по словам эксперта, обращения о психологическом насилии растут, и многие начинают распознавать то, что раньше считали нормой.

Фэтшейминг — это когда вас пытаются пристыдить за вес. Невинные замечания со временем формируют чувство стыда, тревожность и низкую самооценку.

«Даже если изначально это звучит мягко и незаметно, со временем такие слова вызывают у пострадавшего чувства вины, стыда и неуверенности. Человек чувствует себя непривлекательным и ненужным», — объясняет психолог.

Газлайтинг — систематическое обесценивание пережитого опыта: «ты преувеличиваешь», «этого не было». Жертва сомневается в памяти и восприятии, теряет доверие к себе — о здоровых отношениях речи уже не идёт в таком случае.

Абьюз — зонтичный термин про контроль и жестокое обращение. Здесь имеют место угрозы, изоляция, финансовый контроль, критика, принуждение, а иногда и физическое насилие. Итог — чувство вины, страхи и выученная беспомощность. Фразы вроде «если уйдешь — никого не найдешь» — это не любовь, а давление, подчеркнула эксперт.

Если вы понимаете, что отношения токсичны, обратитесь к близким, специалисту или в профильные сообщества — признание проблемы уже первый шаг к восстановлению.

