1 ноября, 15:18

Психолог объяснила, почему Лепс затягивает свадьбу с молодой невестой

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / avrorakiba

Психолог Марианна Абравитова прокомментировала отношения певца Григория Лепса с его молодой возлюбленной Авророй Кибой, выразив сомнения в перспективах свадьбы. По её мнению, хотя роман является искренним, оптимальный момент для заключения брака уже упущен из-за внутренних психологических барьеров народного артиста России.

Эксперт пояснила, что сознательное откладывание официального оформления отношений свидетельствует о подсознательном сопротивлении. А инциденты с употреблением алкоголя и госпитализацией Лепса указывают на смещение акцента с отношений на личные зависимости, что характерно для ухода от реальности при ослаблении эмоциональной вовлечённости.

Григорий Лепс обзавёлся долей в ресторанном бизнесе с убытком в 40 млн рублей
Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» пришла к выводу, что первоначальное стремление артиста соответствовать молодой избраннице постепенно сменилось возвратом к привычным моделям поведения, что снижает вероятность официального оформления отношений в обозримом будущем.

«Если человек уходит в алкоголь, он не хочет жить в реальности, а в реальности у него Киба. Значит, в алкоголе он прячется, в том числе от неё», — заключила психолог.

Лепс решил взвинтить цены на билеты и сократить продолжительность концертов
Напомним, ранее юная возлюбленная певца Григория Лепса опубликовала фото с музыкантом, которое «ещё никто не видел» и пошутила по поводу скорой свадьбы. Аврора Киба разместила в соцсети анекдот, который высмеивает затягивание важных событий.

Борис Эльфанд
