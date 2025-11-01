Россия и США
1 ноября, 11:25

Лепс решил взвинтить цены на билеты и сократить продолжительность концертов

Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Народный артист России Григорий Лепс заявил о возможном сокращении продолжительности концертов и одновременном повышении цен на билеты. В интервью NEWS.ru певец иронично отреагировал на обсуждение в Сети длительности его выступления во Владивостоке.

«Если кому-то на концерте не понравилось моё выступление 2 часа 55 минут, я могу сказать, что следующий концерт будет час 50, чтобы не расстраивались», — отметил Лепс.

Он подчеркнул, что не следит за слухами о своих концертах. При этом музыкант анонсировал повышение стоимость билетов, несмотря на возможное уменьшение продолжительности выступлений.

Киба показала редкое фото с Лепсом и жёстко пошутила про свадьбу
Напомним, Григорий Лепс был госпитализирован в тяжёлом состоянии после того, как почувствовал себя плохо по окончании концерта во Владивостоке. Однако даже после серьёзного отравления певец не стал убирать из райдера 4 литра элитного алкоголя.

Борис Эльфанд
