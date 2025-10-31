Лепс даже после серьёзного отравления не стал убирать из райдера 4 литра элитного алкоголя

Недавнее серьёзное отравление не изменило привычки Григория Лепса: на каждый свой концерт певец по-прежнему заказывает минимум четыре литра элитного алкоголя. Об этом сообщает Mash.

Несмотря на экстренное обращение в больницу и отмену трёх концертов, райдер музыканта остался прежним. За невыполнение любого пункта он может отменить или задержать выступление.

Всё по высшему разряду: авиабилеты бизнес-класса, отель пять звёзд, молчаливый местный водитель, иномарки Mercedes S 222–223, GLS, BMW 7 или Х7, в крайнем случае — Lexus LX или LS с возможностью курить в салоне. Команда летит экономом и размещается в обычных номерах. Суточные Лепса — 30 тысяч рублей, директора — 15 тысяч, команде — по 5 тысяч. Гонорар артиста — 15 миллионов рублей.

В гримёрке должны быть: элитное французское вино, 12-летний виски, вода, перекусы, сырые куриные яйца для голоса и другие лакшери-закуски. Обязательно присутствует врач-фониатр с оплатой 5 тысяч рублей за концерт. Коллектив может поесть в гримёрке, но алкоголь запрещён.