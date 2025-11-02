Никита Джигурда кардинально изменил внешность и признался в проблемах с алкоголем

Скандальный актёр Никита Джигурда кардинально изменил свой образ и признался в борьбе с алкогольной зависимостью, приняв участие в новом социальном проекте. Об этом свидетельствуют кадры из реалити-шоу «Звёзды под капельницей» телеканала «Пятница!».

Артист предстал перед зрителями совершенно неузнаваемым — он перестал красить волосы в свой фирменный рыжий цвет и заметно похудел. В трейлере шоу продемонстрированы откровенные моменты: Джигурда появляется в состоянии алкогольного опьянения, с трудом передвигается, падает и даже засыпает на лавке. Проект предполагает прохождение участниками курса реабилитации под наблюдением профессионального нарколога Василия Шурова.

«Звёзды — такие же люди, как и все, — смеются, злятся и ошибаются», — подчеркнул Джигурда.

Артист отметил, что у знаменитостей, как и у других людей, есть право на ошибку, но при этом важно открыто говорить о проблемах зависимости и пути их преодоления.

