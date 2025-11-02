Россия и США
Регион
2 ноября, 09:40

Обломки БПЛА обнаружили в пяти населённых пунктах Туапсинского района

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

В пяти точках Туапсинского муниципального образования зарегистрированы случаи падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно из Telegram-канала оперативного штаба Краснодарского края.

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов затронула несколько населенных пунктов Краснодарского края, включая Туапсе, посёлок Пригородный, села Ольгинка, Лермонтово и Агой. В результате происшествия в некоторых домах и квартирах были повреждены оконные конструкции. На местах работают оперативные службы, информация о пострадавших отсутствует.
Оперштаб Кубани: В Туапсе произошёл пожар в порту после атаки дрона

Ранее стало известно, что в порту Туапсе обломки беспилотных летательных аппаратов упали на нефтеналивной танкер, повредив его палубную надстройку и вызвав возгорание. Инцидент также затронул инфраструктуру нефтетерминала, а в здании вокзала было разбито остекление.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

