Обломки БПЛА обнаружили в пяти населённых пунктах Туапсинского района
В пяти точках Туапсинского муниципального образования зарегистрированы случаи падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно из Telegram-канала оперативного штаба Краснодарского края.
Ночная атака беспилотных летательных аппаратов затронула несколько населенных пунктов Краснодарского края, включая Туапсе, посёлок Пригородный, села Ольгинка, Лермонтово и Агой. В результате происшествия в некоторых домах и квартирах были повреждены оконные конструкции. На местах работают оперативные службы, информация о пострадавших отсутствует.
Ранее стало известно, что в порту Туапсе обломки беспилотных летательных аппаратов упали на нефтеналивной танкер, повредив его палубную надстройку и вызвав возгорание. Инцидент также затронул инфраструктуру нефтетерминала, а в здании вокзала было разбито остекление.
