Россиянам рассказали, как сделать идеальную квашеную капусту, чтоб «за ушами» хрустело

Ноябрь называют лучшим месяцем для заготовки капусты, ведь позднеспелые кочаны набирают максимум сахаров и идеально квасятся. Как приготовить идеальную квашеную капусту, рассказывает интернет-издание Regions.ru.

Выбирайте позднеспелые сорта — плотные, тяжёлые, с белыми листьями. Ранние кочаны мягкие и быстро портятся. Тонкая и равномерная шинковка важна для однородного брожения. После нарезки капусту тщательно утрамбовывают под гнёт — так выделяется сок и формируется будущий хруст.

Соль — каменная, крупного или среднего помола, без добавок. Антислеживатели и ароматические примеси мешают ферментации, йодированная и морская соль могут её замедлять. После засолки оставьте капусту на 2–3 дня при комнатной температуре для активного старта брожения, затем перенесите в прохладу (+2…+4 °C), чтобы остановить бурный процесс и сохранить плотную текстуру.

Когда активное брожение завершится, храните заготовку в холодном месте — погребе, прохладной кладовой или холодильнике. Низкая температура продлевает срок годности и поддерживает структуру. Итог — ароматная, сочная и хрустящая капуста, которая отлично переживёт зиму.

