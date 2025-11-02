ПВО за три часа уничтожила 15 украинских БПЛА над Кубанью и Чёрным морем

Российские военные сообщили об успешном отражении атаки беспилотников в небе над Кубанью и Чёрным морем. По данным пресс-службы Минобороны, за три часа там было сбито 15 украинских БПЛА самолётного типа.

Как уточнили в ведомстве, с 9:00 до 12:00 по московскому времени силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА самолетного типа. 14 аппаратов были сбиты над Краснодарским краем, один — над морской акваторией.

Напомним, за прошедшую ночь российские системы ПВО успешно нейтрализовали и перехватили значительное количество воздушных угроз. Всего было сбито или перехвачено 164 украинских БПЛА самолётного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.