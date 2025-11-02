Экономист представила план закупок в ноябре, с которым новогодний стол не ударит по карману

Большинство начинает готовиться к Новому году в последние недели, что часто ведёт к лишним расходам. Как снизить траты без потери качества и разнообразия, рассказала профессор кафедры гос- и мунфинансов РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт советует стартовать с меню. Сперва нужно выписать блюда, сделать ставку на простые и недорогие рецепты и отказаться от избыточного количества позиций. Меньше, но лучше — это экономия денег и сил.

«Не пытаемся при этом приготовить огромное количество блюд. Это не только трудозатратно, но и экономически нецелесообразно. Лучше сделать несколько качественных, чем много достаточно заурядных салатиков, например», — пояснила экономист.

Опирайтесь на сезонные овощи и фрукты, готовьте сами. Готовые блюда и нарезки стоят заметно дороже, а качество нередко ниже. Колбасу и сыр выгоднее брать на развес и резать дома, отметила она.

Нескоропортящиеся продукты и напитки разумно закупать уже в ноябре, ведь цены там ниже и очередей меньше, чем в декабре. Перед покупкой сравнивайте стоимость в разных магазинах — небольшие различия складываются в ощутимую экономию, рекомендует специалист.

Следует заранее начать затариваться шампанским, ведь ранее Life.ru рассказывал, что главный новогодний напиток уже скоро подорожает на 10%. В октябре 2025 года средняя цена бутылки шампанского составила 1039 рублей.