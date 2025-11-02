Американский журнал The National Interest констатировал резкое снижение эффективности украинской ПВО против современных российских ракетных комплексов. Об этом пишет обозреватель издания Брэндон Вайхерт в аналитической статье.

Модернизированные ракеты «Искандер-М» научились преодолевать системы Patriot за счёт маневрирования на конечном участке траектории и использования радиолокационных приманок. Процент успешных перехватов украинской ПВО упал с 34% до 6%, что фактически сделало её неэффективной.

Вайхерт подчёркивает, что Россия наладила массовое производство ракет «как сосисок», тогда как Запад не может угнаться за темпами российской оборонной промышленности, а поставки ракет Tomahawk вряд ли изменят ситуацию.

Ранее сообщалось, что поставки Украине французских истребителей Mirage не окажут существенного влияния на ситуацию на фронте в связи с их моральным и техническим устареванием. Российские системы ПВО хорошо знакомы с этими 40-летними самолётами, снятыми с вооружения во Франции, и они станут нашими законными целями.