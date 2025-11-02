Россия и США
2 ноября, 09:50

TNI: Украинская ПВО почти прекратила своё существование после ударов Армии России

Американский журнал The National Interest констатировал резкое снижение эффективности украинской ПВО против современных российских ракетных комплексов. Об этом пишет обозреватель издания Брэндон Вайхерт в аналитической статье.

Модернизированные ракеты «Искандер-М» научились преодолевать системы Patriot за счёт маневрирования на конечном участке траектории и использования радиолокационных приманок. Процент успешных перехватов украинской ПВО упал с 34% до 6%, что фактически сделало её неэффективной.

Вайхерт подчёркивает, что Россия наладила массовое производство ракет «как сосисок», тогда как Запад не может угнаться за темпами российской оборонной промышленности, а поставки ракет Tomahawk вряд ли изменят ситуацию.

Ранее сообщалось, что поставки Украине французских истребителей Mirage не окажут существенного влияния на ситуацию на фронте в связи с их моральным и техническим устареванием. Российские системы ПВО хорошо знакомы с этими 40-летними самолётами, снятыми с вооружения во Франции, и они станут нашими законными целями.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
