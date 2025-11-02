Пятеро сотрудников автосалона в Москве осуждены за хищение 30 млн рублей

Пятеро сотрудников столичного автосалона получили судебные приговоры за хищение порядка 30 миллионов рублей у граждан при покупке машин. Информацию распространило агентство ТАСС, ссылаясь на участника судебного заседания.

Кузьминский суд Москвы вынес обвинительный приговор участникам преступной группы, действовавшей под вывеской известного автосалона. Организаторами схемы, по данным следствия, являлись Фикрат Мамедов и Нурлан Исмаилов, привлекшие к реализации преступления других лиц.

Начиная с 2021 года мошенники предлагали автомобили по заведомо заниженной стоимости. После заключения предварительных договоров с неактуальной ценой они взыскивали с клиентов плату за дополнительную подготовку транспортного средства.

Ключевым элементом преступления было несанкционированное оформление кредитных соглашений на суммы, значительно превышавшие первоначальные. При отказе от сделки потерпевшим угрожали судебными исками и заявлениями в полицию.

Общий ущерб по делу превысил 30 миллионов рублей. Потерпевшими признаны более 20 человек. Все подсудимые отказались признавать вину и возмещать причиненный ущерб. Назначенные наказания варьируются от условного срока до 6,5 лет колонии.

