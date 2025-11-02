Врач рассказала, стоит ли бояться «верблюжьих пауков», наводящих ужас на туристов в Египте

Российская туристка в Шарм-эш-Шейхе заметила быстро растущую гематому и шишку после укуса насекомого и заподозрила «верблюжьего паука». Чем опасен такой укус, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила врач-инфекционист Наталья Турская.

Эксперт уточняет, что так называемый верблюжий паук (сольпуга) выглядит грозно, но он не ядовит. Опасность связана не с токсином, а с инфицированием: на его челюстях могут быть остатки органики и бактерии. Типичные реакции — отёк, покраснение, болезненность и плотный воспалительный узел. Без обработки изредка развивается нагноение или даже заражение крови.

Первая помощь проста: промыть место антисептиком (хлоргексидин, мирамистин), приложить холод для уменьшения отёка, нанести противовоспалительную или антибактериальную мазь, наблюдать за кожей несколько дней.

«Если отёк растет, появляется боль, температура или гнойное отделяемое — нужно обратиться к врачу. Осложнения чаще всего ограничиваются локальным воспалением, формированием абсцесса или поствоспалительной гиперпигментацией», — заключила врач.

