2 ноября, 10:23

Советник Байдена назвал его болезнь перед выборами «пощёчиной Бога»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Заболевание бывшего президента США Джо Байдена коронавирусом в разгар предвыборной кампании было охарактеризовано его ближайшим советником как «пощёчина Бога». Об этом написал журналист в своей книге ABC News Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

«Бог подавал нам какие-то сигналы. А потом он шлёпнул его по лицу, заразив ковидом», — прокомментировал советник Байдена.

Журналист уточняет, что именно тяжёлое течение болезни помешало действующему президенту лично объявить о снятии кандидатуры в июле 2024 года, что привело к публикации письменного заявления и последующему выдвижению бывшего вице-президента США Камалы Харрис, которая в итоге проиграла выборы президенту США Дональду Трампу.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал внешнюю политику своего предшественника Джо Байдена, заявив, что тот был склонен втягивать страну в международные конфликты по причине своей некомпетентности. Трамп подчеркнул, что при его собственном президентстве украинский конфликт не возник бы, а ответственность за его эскалацию возложил на администрацию Байдена.

Анастасия Никонорова
