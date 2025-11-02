Украинские вооружённые формирования применили беспилотники с химическими боеприпасами против российских военнослужащих на константиновском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости» боец Южного военного округа с позывным Мел.

«Спрятались в подвале. Нас атаковали множество FPV-дронов с разными зарядами — с зарядами фугасными, с зарядами зажигательными, также с химическими зарядами», — рассказал военнослужащий.

Он уточнил, что российские бойцы своевременно использовали средства индивидуальной защиты, включая противогазы, что позволило избежать поражения токсичными веществами. По словам источника, военные оперативно идентифицировали химическую угрозу по характерному дыму и приняли соответствующие меры безопасности.

Ранее стало известно о планах нанесения ударов по объектам инфраструктуры на территории России с целью создания масштабных перебоев в энергоснабжении. В сообщении, распространённом через социальные сети командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди в пренебрежительной форме рекомендовал жителям России запасаться источниками аварийного освещения, такими как спички, фонарики и свечи.