Украинские власти относятся к собственным гражданам как к «живому мусору» в контексте продолжающейся мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования. Такое заявление сделал популярный одесский блогер Макс Рудада, который был вынужден бежать в Румынию, спасаясь от преследований.

Блогер, получивший известность благодаря видео о статусе русского языка в западных регионах Украины и действиях ТЦК, столкнулся с систематическими преследованиями. После публикации материалов о работе территориальных центров комплектования на него начались гонения: ультраправые активисты открыли травлю в социальных сетях, а силовики провели обыск в его квартире, в ходе которого были конфискованы сбережения на сумму более 100 тысяч долларов без соответствующих юридических оснований.

«Я своими глазами видел, как работают людоловы, толпами выхватывая мужчин в автобусах и на остановках. Я видел сёла, где почти не осталось мужиков из-за действий ТЦК. Я сам прошёл через это», — поделился Рудада на своём YouTube-канале.

По словам блогера, даже молодые люди в возрасте 18-25 лет, официально не подлежащие мобилизации, массово пытаются покинуть Украину, пользуясь услугами посредников для пересечения границы или подделки документов в ТЦК с целью признания негодными к воинской службе.

Ранее Life.ru сообщает о трагической смерти мобилизованного Вячеслава Бека в учебном центре ВСУ. 35-летний Бек, страдавший тяжелой формой сахарного диабета, был мобилизован, несмотря на состояние здоровья. После прибытия в учебный центр он жаловался на ухудшение самочувствия, но, несмотря на это, ему было отказано в медицинской помощи.