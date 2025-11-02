Лёд «утопил» более 40 человек в Свердловской области

В Свердловской области с начала 2025 года из-за выхода на тонкий лёд погибли 42 человека, включая семь детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщили спасатели регионального ГУ МЧС.

«С начала 2025 года на непрочном льду произошло 51 происшествие, в результате которых погибли 42 человека, включая семь детей. Каждая из этих трагедий могла быть предотвращена», — отметили спасатели, подчеркнув, что даже лёд, кажущийся плотным, на начальном этапе зимы может быть смертельно опасным.

Со 2 ноября в регионе стартовала профилактическая акция «Тонкий лёд». Спасатели выходят на берега водоёмов, чтобы предупредить жителей об опасности выхода на непрочный лёд в начале зимнего сезона.

