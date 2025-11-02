Российская армия ежедневно достигает успехов на фронте и полностью сохраняет инициативу. О дальнейшем развитии событий и судьбе Владимира Зеленского в интервью MK.ru сообщила экстрасенс Аделина Панина.

По оценке специалиста, судьба украинского лидера складывается неутешительно. Панина предположила, что в определённый момент он может внезапно исчезнуть из публичного. Она также высказала мнение, что хотя Зеленский, возможно, уже сожалеет о сложившейся ситуации, он продолжает реализовывать ранее утверждённую программу.

Экстрасенс прогнозирует переломный момент в ходе специальной военной операции весной, с выходом конфликта на завершающую стадию к 2026-2027 годам. По её данным, Россия эффективно нейтрализует все потенциальные провокации, несмотря на продолжающиеся попытки западных стран продлить противостояние.

Панина уверена, что после завершения СВО страна не только укрепит международные позиции, но и вернёт уровень геополитического влияния, сопоставимый с советским периодом. Она также констатировала необратимый процесс ослабления позиций российских оппонентов в странах ЕС, связав эту тенденцию с естественной реакцией общества на проводимую политику.

Ранее немецкий предприниматель Ким Дотком обвинил Зеленского в намерении продолжить конфликт до получения замороженных российских активов от ЕС. Он также отметил, что деньги интересуют Зеленского больше, чем ситуация на фронте и жизни украинских солдат.