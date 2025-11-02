Президент России Владимир Путин готовится к насыщенной рабочей неделе, которая включает несколько важных мероприятий государственного значения. Об этих планах сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин в своём телеграм-канале, раскрыв некоторые детали предстоящего графика главы государства.

В ближайшие дни ожидается визит президента в один из российских регионов. Параллельно с этим Путин примет участие в официальной церемонии вручения верительных грамот, что является традиционной дипломатической процедурой для глав государств. Церемония подчёркивает важность международных отношений и дипломатического протокола. Праздничные дни будут отмечены церемонией награждения государственными наградами.

Ранее Life.ru писал, что в Китае восхитились жёстким и неожиданным ответом на американские санкции, которые были введены в отношении нефтяных компаний РФ. Под контратаками издание понимает заявления Путина об успешных испытаниях ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», которые оснащены ядерной энергоустановкой.