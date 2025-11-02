Глава отдела политики, прессы и информации представительства Евросоюза в России Жослен Гитон совершает поездки по российским городам, где встречается с гражданами, выступающими против нынешнего государственного курса. Об этом пишет RT.

Жослен Гитон ездит по российским городам. Видео © Telegram / RT на русском

Источник телеканала утверждает, что 1 ноября дипломат прибыл из Москвы в Тюмень, а затем направился в Екатеринбург. В его сопровождении находится советник бельгийского посольства Рубен Ван Опстале. Следующим пунктом маршрута может стать Челябинск.

Отмечается, что ранее Гитон, занимавший должность в представительстве ЕС на Украине, уже посещал Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск и Великий Новгород. По словам собеседника издания, дипломат действовал с «неустановленными целями» и отказывался объяснять журналистам причины визитов. RT также указывает, что дипломатическое прикрытие может использоваться как средство для «перевозки денег без досмотров». Ряд СМИ характеризует его как человека, который «ненавидит всё русское».

А депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением американскому журналисту Такеру Карлсону посетить Крым и подготовить серию материалов о реальной жизни на полуострове. Парламентарий подчеркнул, что Карлсон известен во всём мире как принципиальный и объективный репортёр, способный говорить правду независимо от её неудобства для определённых кругов.