2 ноября, 11:28

«Ненавидящий всё русское» представитель ЕС устроил тур по российским регионам. Его заметили на Урале

RT: Представитель ЕС Гитон прибыл в Екатеринбург

Обложка © Youtube

Глава отдела политики, прессы и информации представительства Евросоюза в России Жослен Гитон совершает поездки по российским городам, где встречается с гражданами, выступающими против нынешнего государственного курса. Об этом пишет RT.

Жослен Гитон ездит по российским городам. Видео © Telegram / RT на русском

Источник телеканала утверждает, что 1 ноября дипломат прибыл из Москвы в Тюмень, а затем направился в Екатеринбург. В его сопровождении находится советник бельгийского посольства Рубен Ван Опстале. Следующим пунктом маршрута может стать Челябинск.

Отмечается, что ранее Гитон, занимавший должность в представительстве ЕС на Украине, уже посещал Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск и Великий Новгород. По словам собеседника издания, дипломат действовал с «неустановленными целями» и отказывался объяснять журналистам причины визитов. RT также указывает, что дипломатическое прикрытие может использоваться как средство для «перевозки денег без досмотров». Ряд СМИ характеризует его как человека, который «ненавидит всё русское».

Китай отказался принимать главу МИД Германии
Китай отказался принимать главу МИД Германии

А депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением американскому журналисту Такеру Карлсону посетить Крым и подготовить серию материалов о реальной жизни на полуострове. Парламентарий подчеркнул, что Карлсон известен во всём мире как принципиальный и объективный репортёр, способный говорить правду независимо от её неудобства для определённых кругов.

