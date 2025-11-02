Рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру из-за экстремистского лозунга на сцене

Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) получил повестку в прокуратуру. Ему может грозить административный арест на 15 суток в связи с публичным произнесением лозунга экстремистской организации АУЕ* «Жизнь ворам», сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, представители прокуратуры доставили музыканту официальное уведомление о вызове в ведомство. Поскольку дверь никто не открыл, документ был помещён в почтовый ящик, а его копия оставлена на двери. Дополнительно музыкант был уведомлён через социальные сети.

Дверь в квартиру рэпера никто не открыл. Видео © SHOT

Музыканту теперь грозит 15 суток за скандальный лозунг. Фото © SHOT

Гергерт вызывается в прокуратуру для возможного привлечения к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ, касающейся пропаганды или публичного демонстрирования атрибутики или символики экстремистских организаций. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста. В случае игнорирования уведомления, против него может быть возбуждено дело по статье 17.7 КоАП РФ («Невыполнение законных требований прокурора»), что повлечёт за собой административный арест и штраф в размере 1500 рублей.

Напомним, в отношении рэпера Icegergert была инициирована проверка после его выступления в Москве, где артист произнёс лозунг, ассоциирующийся с запрещённым движением. Инцидент произошёл во время концерта перед семитысячной аудиторией, когда 24-летний исполнитель провозгласил тост.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.