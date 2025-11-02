В школе на севере Германии прогремели взрывы

В средней школе города Гестахт к юго-востоку от Гамбурга произошёл сильный пожар, сопровождавшийся взрывами. Сообщение об инциденте поступило от представителя пожарной службы, на которого ссылается новостной портал t-online.

Издание пишет, что пожарные были вызваны в воскресенье утром из-за огромного колличества дыма и ряда взрывов. По предварительным данным, огнём был охвачен корпус, где расположены кабинеты химии и физики. На место происхождения выехали 140 пожарных для ликвидации возгорания.

Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. О наличии пострадавших неизвестно.

Ранее стало известно, что во Владивостоке в школе №69 произошло возгорание из-за взорвавшегося в рюкзаке ученика смартфона. Инцидент привёл к эвакуации около 600 человек, пострадавших нет. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, но раздевалка полностью выгорела.