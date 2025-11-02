Россия и США
2 ноября, 11:28

В акватории порта Кавказ загорелся буксир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marinodenisenko

В порту Кавказ произошло чрезвычайное происшествие с возгоранием буксирного судна. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия в порту Кавказ», — говорится в сообщении.

Новороссийская транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства. По итогам расследования будет принято решение о необходимости применения мер прокурорского реагирования для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Буксир снёс рыбацкую лодку в Нижегородской области, один человек погиб
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае, в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на порт Туапсе, произошедшей в ночь на 2 ноября, были повреждены два гражданских судна, принадлежащих иностранным государствам. Представители регионального оперштаба уточнили, что среди членов экипажей пострадавших судов никто не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
