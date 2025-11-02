В Петербурге у подростка разорвало желудок после нашумевшего тренда колы с «Ментосом»

В Санкт-Петербурге подростку разорвало желудок после того, как он решил провести «трендовый» эксперимент с газировкой и конфетами «Ментос». Об этом сообщила местный фельдшер Анастасия в интервью 78.ru.

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи обнаружила шокирующую картину: пол в помещении был залит кровью, смешанной с остатками колы, а на поверхности лежал пострадавший подросток. Как выяснилось, медиков вызвал друг пострадавшего, который подробно рассказал о произошедшем. По словам молодого человека, они с товарищем увидели в Интернете видео, где неизвестный выпивал литр газировки и затем съедал упаковку конфет «Ментос», после чего решили повторить этот опасный эксперимент.

«Как на видео, он одним махом осушил колу, а я тем временем растолок «Ментос». Он тут же проглотил эту гремучую смесь, и... буквально через секунду изо рта и носа пошла пена! Потом он закричал, схватился за живот, и его начало рвать, сначала колой, а потом... кровью», — рассказал приятель пострадавшего.

Медицинское обследование показало, что у юноши ранее имелась язва, а проведённый «эксперимент» спровоцировал разрыв желудочной стенки. Экстренная операция была проведена в максимально сжатые сроки, однако врачам пришлось удалить часть желудка для спасения жизни подростка.

