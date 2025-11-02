В Черниговской области Украины частично отключили электричество

На севере Украины зафиксированы новые перебои с электроснабжением, затронувшие потребителей Черниговской области. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

Причиной отключений стали повреждения энергетических объектов, однако точные локации не уточняются. Ранее в течение дня поступали сообщения о нарушениях энергоснабжения в Харьковской области и подконтрольном Киеву Запорожье, где без света остались около 58 тысяч абонентов.

Министерство обороны России подтвердило нанесение ударов по объектам энергосистемы, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что северная часть Запорожской области осталась без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергообъекты. Специалисты уже приступили к оперативным работам по восстановлению энергоснабжения.