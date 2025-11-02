Мощный циклон оставил жителей Южно-Курильска без света

Мощный циклон стал причиной масштабного отключения электроэнергии в Южно-Курильске. Как сообщили в Правительстве региона, сльный ветер повредил линии электропередач, оставив населённый пункт без электричества.

Для оперативного восстановления энергоснабжения задействованы бригады мобильной газотурбинной электростанции, которые работают в усиленном режиме. Специалисты делают всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет в дома жителей.

Подача электроэнергии будет восстановлена для всех потребителей сразу после завершения аварийно-восстановительных работ.

Фото © Telegram / Правительство Сахалинской области

Также специалисты провели полный осмотр повреждённого из-за циклона жилого фонда. В связи с прогнозируемым продолжением осадков 2 ноября принято решение начать ремонтные работы после улучшения погодных условий.