Мощный циклон оставил жителей Южно-Курильска без света
Обложка © Telegram / Правительство Сахалинской области
Мощный циклон стал причиной масштабного отключения электроэнергии в Южно-Курильске. Как сообщили в Правительстве региона, сльный ветер повредил линии электропередач, оставив населённый пункт без электричества.
Для оперативного восстановления энергоснабжения задействованы бригады мобильной газотурбинной электростанции, которые работают в усиленном режиме. Специалисты делают всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет в дома жителей.
Подача электроэнергии будет восстановлена для всех потребителей сразу после завершения аварийно-восстановительных работ.
Фото © Telegram / Правительство Сахалинской области
Также специалисты провели полный осмотр повреждённого из-за циклона жилого фонда. В связи с прогнозируемым продолжением осадков 2 ноября принято решение начать ремонтные работы после улучшения погодных условий.
Недавно масштабное отключение электроэнергии произошло в Мытищах. Тысячи жителей остались без света, воды и отопления. Причиной аварии стало повреждение кабеля во время ремонтных работ. Местные, которые остались без электричества, вынужденно устроили себе романтическую атмосферу.
