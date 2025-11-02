Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 03:25

Мощный циклон оставил жителей Южно-Курильска без света

Обложка © Telegram / Правительство Сахалинской области

Обложка © Telegram / Правительство Сахалинской области

Мощный циклон стал причиной масштабного отключения электроэнергии в Южно-Курильске. Как сообщили в Правительстве региона, сльный ветер повредил линии электропередач, оставив населённый пункт без электричества.

Для оперативного восстановления энергоснабжения задействованы бригады мобильной газотурбинной электростанции, которые работают в усиленном режиме. Специалисты делают всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет в дома жителей.

Подача электроэнергии будет восстановлена для всех потребителей сразу после завершения аварийно-восстановительных работ.

Фото © Telegram / Правительство Сахалинской области

Фото © Telegram / Правительство Сахалинской области

Также специалисты провели полный осмотр повреждённого из-за циклона жилого фонда. В связи с прогнозируемым продолжением осадков 2 ноября принято решение начать ремонтные работы после улучшения погодных условий.

В Херсонской области без электричества остались 98 городов и сёл
В Херсонской области без электричества остались 98 городов и сёл

Недавно масштабное отключение электроэнергии произошло в Мытищах. Тысячи жителей остались без света, воды и отопления. Причиной аварии стало повреждение кабеля во время ремонтных работ. Местные, которые остались без электричества, вынужденно устроили себе романтическую атмосферу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar